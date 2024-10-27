«Пари НН» — «Спартак»: Мартинс обманул судью, но не ВАР. Пенальти правильно отменен

На 28-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» судья Владимир Москалев после паузы совершил серьезную ошибку, определив, что вратарь хозяев поля Никита Медведев нарушил правила в своей штрафной площади, и назначив пенальти.

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Неправильный вердикт арбитра был быстро отменен. Видеоассистенты Алексей Амелин и Андрей Фисенко провели проверку и предложили рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Москалев убедился, что голкипер не фолил, а Кристофер Мартинс попытался обмануть судью, сам пихнул соперника левой ногой и изобразил нарушение правил. В итоге арбитр объявил об изменении первоначального решения и наказании спартаковца предупреждением за симуляцию.

Фото Скриншот трансляции

Это 44-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 42 раза решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.