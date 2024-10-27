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Судейство

Сегодня, 15:08

«Пари НН» — «Спартак»: Мартинс обманул судью, но не ВАР. Пенальти правильно отменен

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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На 28-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» судья Владимир Москалев после паузы совершил серьезную ошибку, определив, что вратарь хозяев поля Никита Медведев нарушил правила в своей штрафной площади, и назначив пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Неправильный вердикт арбитра был быстро отменен. Видеоассистенты Алексей Амелин и Андрей Фисенко провели проверку и предложили рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Москалев убедился, что голкипер не фолил, а Кристофер Мартинс попытался обмануть судью, сам пихнул соперника левой ногой и изобразил нарушение правил. В итоге арбитр объявил об изменении первоначального решения и наказании спартаковца предупреждением за симуляцию.

Фото Скриншот трансляции

Это 44-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 42 раза решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
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Факел

 8 1 2
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