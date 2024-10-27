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Тюкавин приехал с командой на матч против «Химок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин приехал с командой на матч 13-го тура РПЛ против «Химок». В игре с «Рубином» (4:0) Тюкавин, уходя на замену, заметно прихрамывал.

В текущем сезоне на его счету 5 мячей и 2 голевые передачи в 12 матчах.

24 октября главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщал, что форвард не сможет сыграть против «Химок». Агент нападающего же рассказал «РБ Спорт», что футболист готов выйти с первых минут.

Матч между «Динамо» и «Химками» пройдет на «Арене Химки». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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