Дзиов: «Мужчина-осетин — это ответственно и непросто»

Защитник «Факела» Макс Дзиов высказался об осетинских традициях и уважении к старшим.

«У нас есть понятие «агъдау» — это свод правил, наша философия, то, из чего мы состоим. Приведу пример. Не помню, чтобы в детстве мне кто-то говорил, что нужно привставать, когда входит женщина или старший, но откуда-то я это знаю. Я это видел, так делают мои старшие. Я будто родился с этим знанием: нужно уважать старших, ценить женщин, опекать младших, заботиться о родителях, братьях, сестрах, родных. Мужчина-осетин — это ответственно и непросто», — цитирует Дзиова «РБ Спорт».

За 15 матчей нынешнего сезона в составе «Факела» 23-летний защитник не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.