Орлов считает, что у игроков «Динамо» нет контакта с Личкой

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в московском «Динамо» за десять дней до возобновления сезона в РПЛ.

— Со стороны видно, что у игроков «Динамо» совсем нет контакта с главным тренером Марцелом Личкой, они не понимают, чего он хочет. А он не может от них добиться того, что хочет сам. И это очень сложно. Не случайно сейчас начали говорить о том, что в «Динамо» может прийти Валерий Карпин, — дыма же без огня не бывает. Для меня барометр — когда Лев Лещенко, замечательный певец и давний болельщик «Динамо», сказал о том, что команда неуправляема, игроки каждый сам по себе, нет организации в игре. Настолько все потерял Личка.

— Слишком мягкий он для «Динамо»?

— Нет, причину я вижу в другом, и я уже как-то об этом говорил — нельзя так критиковать игроков после матча. А он однажды после игры на пресс-конференции использовал запрещенный прием для педагога и воспитателя — начал критиковать, спросил: а видели ли вы во втором тайме «Динамо»? А он же сам — «Динамо». Зачем же ты рубишь сук, на котором сам сидишь? Игроки же обижаются. И посмотрите, в каком настроении Карраскаль, Бителло, Нгамале??? Они как-то существуют сами по себе. Что-то у них не складывается, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В начале февраля появилась информация о том, что московское «Динамо» планирует освободить Марцела Личку от должности главного тренера и назначить вместо него Валерия Карпина.