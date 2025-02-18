Нападающий Долгов: «Со здоровьем у меня все в порядке. Есть время до закрытия окна, рассматриваю варианты»

Нападающий Александр Долгов рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры.

«С «Химками» я набирал форму, провел зимний сбор. Спасибо клубу за такую возможность. По всем показателям у меня все отлично. Но у «Химок» сейчас бан на регистрацию игроков, поэтому начал заниматься поиском вариантов дальнейшего продолжения карьеры. Появилась возможность сыграть за «Енисей», за что огромное спасибо руководству и тренерскому штабу. Отыграл матч, получилось забить. Хотели посмотреть и во втором матче, уже через день. Но форма к играм набирается постепенно, в силу отсутствия игрового тонуса решили не рисковать здоровьем. Никакого повреждения нет, просто перестраховка, чтобы на флажке трансферного окна не получить травму. Со здоровьем все в порядке. Еще есть время до закрытия окна, рассматриваю варианты»

В прошедшем сезоне Долгов сыграл 25 матчей в чемпионате России за подмосковные «Химки», забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.