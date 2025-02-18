Защитник «Факела» Дзиов: «Когда готовят три осетинских пирога, это священно — это часть ритуала»

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал, почему осетинские пироги важны в религиозных ритуалах.

«Не скажу, что много пирогов съел в отпуске, но два уж точно. Когда готовят три пирога, для нас это священно. Это для осетина часть ритуала вознесения хвалы Всевышнему. Не бывает так, чтобы просто приготовили и поели. Если накрывается стол, делаются три пирога, чтобы люди помолились. Два пирога на столе — при трауре», — цитирует Дзиова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзиов провел 15 матчей в составе «Факела» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 18 туров РПЛ воронежская команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.