Пономарев: «У Васи Данилова деменция. А с Сабо и Поркуяном давно связи нет»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» рассказал об общении со старыми товарищами.

— Из сборной СССР 1966-го с кем дружба сохранилась?

— С Анзором Кавазашвили. Он в Москве, постоянно пересекаемся на ветеранских мероприятиях. Да и созваниваемся минимум два раза в месяц.

Вот с Васей Даниловым — редко. Он в Питере, дела совсем плохи. Деменция. Эдик Маркаров иногда прилетает из Еревана в Москву. У него же сын здесь, работает в РФС.

Жора Сичинава — в Гаграх. Последний раз приезжал в 2018 году, когда ему и другим ребятам вручали копии бронзовых наград чемпионата мира 1966-го. В Англии же они полагались только игрокам стартового состава. Я среди них был, но в 2018-м и мне медаль дали. Ее сразу цеэсковцы выпросили, сказали: для клубного музея. Правда, на «ВЭБ Арене» он до сих пор не открыт.

Другой Эдик — Малофеев — в Минске живет. Мы не общаемся. Он и в сборной держался отстраненно. Его там как футболиста не признавали, постоянно подшучивали. В игру не вписывался. Бегунок.

Зато с Муртазом Хурцилавой в те времена прекрасно ладили. Очень хороший парень, добрый, наивный. Но лет пять назад дали его тбилисский номер, набрал, а Хурци то ли не в духе был, то ли сильно занят. Разговора не получилось. Больше я не звонил. Зачем навязываться?

А Йожеф Сабо и Валера Поркуян на Украине, с ними давно связи нет. Прошлой осенью хотел Валерку с 80-летием поздравить. Набирал, набирал — так и не взял трубку, — сказал Пономарев «СЭ».

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