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Пономарев: «На Аллее славы ЦСКА из нынешнего поколения достоин бюста только Акинфеев»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» рассказал, кто из армейских футболистов заслуживает бронзового бюста на Аллее славы ЦСКА.

— Скоро вам установят бронзовый бюст на Аллее славы ЦСКА. Дата известна?

— Пока нет. Я уже дважды ездил к скульптору в мастерскую, смотрел, как идет работа. Позировать меня не просил — воспользовался фотографиями. Первый вариант, из глины, получился не очень удачным. Второй — лучше. На нем и остановились. Теперь жду, когда будет в бронзе отлит.

— Кто еще из футболистов ЦСКА достоин бюста?

— Алик Шестернев — сто процентов! Как игрок и тренер, он отдал армейскому клубу всю жизнь. Чемпион СССР, лучший футболист страны 1970-го, многолетний капитан команды, полуфиналист чемпионата мира. Вместе с Левой Яшиным и Славой Метревели за сборную мира играл — на «Маракане» в матче, приуроченном к столетию бразильского футбола!

Почему Шестернева так и не увековечили на Аллее славы, для меня загадка. Володя Федотов, рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах СССР, тоже достоин бюста. А из нынешнего поколения — только Игорь Акинфеев. Настоящий армеец! С четырех лет в нашем клубе и выиграл с ним все, включая Кубок УЕФА, — сказал Пономарев «СЭ».

Полностью интервью Владимира Пономарева читайте на сайте «СЭ»

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Владимир Пономарев (СССР)
Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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