Пономарев: «На Аллее славы ЦСКА из нынешнего поколения достоин бюста только Акинфеев»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» рассказал, кто из армейских футболистов заслуживает бронзового бюста на Аллее славы ЦСКА.

— Скоро вам установят бронзовый бюст на Аллее славы ЦСКА. Дата известна?

— Пока нет. Я уже дважды ездил к скульптору в мастерскую, смотрел, как идет работа. Позировать меня не просил — воспользовался фотографиями. Первый вариант, из глины, получился не очень удачным. Второй — лучше. На нем и остановились. Теперь жду, когда будет в бронзе отлит.

— Кто еще из футболистов ЦСКА достоин бюста?

— Алик Шестернев — сто процентов! Как игрок и тренер, он отдал армейскому клубу всю жизнь. Чемпион СССР, лучший футболист страны 1970-го, многолетний капитан команды, полуфиналист чемпионата мира. Вместе с Левой Яшиным и Славой Метревели за сборную мира играл — на «Маракане» в матче, приуроченном к столетию бразильского футбола!

Почему Шестернева так и не увековечили на Аллее славы, для меня загадка. Володя Федотов, рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах СССР, тоже достоин бюста. А из нынешнего поколения — только Игорь Акинфеев. Настоящий армеец! С четырех лет в нашем клубе и выиграл с ним все, включая Кубок УЕФА, — сказал Пономарев «СЭ».

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