Защитник «Динамо» Касерес: «Карпин сказал, что я был чуть-чуть толстый»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о требованиях главного тренера Валерия Карпина в клубе.

— Есть требования, которые тебя удивляют при работе с Карпиным? Например, запрет сахара.

— Да, это все, что касается веса. Валерий Георгиевич сказал, что я был чуть-чуть толстый. Но сейчас я уже справляюсь с этим. И моя форма становится все лучше и лучше, — сказал Касерес «СЭ».

Касерес провел в этом сезоне за «Динамо» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.