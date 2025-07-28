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Судейство

Гафин — о возможном повышении зарплаты судьям РПЛ: «Это вполне оправданно»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном повышении заработной платы арбитрам РПЛ.

— Появилась информация, что РФС и боссы клубов РПЛ обсуждают возможное повышение заработной платы для арбитров.

— По моей информации, такая дискуссия ведется. И, на мой взгляд, это вполне оправданно, но это не вопрос, чтобы просто повысить условия. Это должно быть привязано к рейтингу качества их работы. Как нам уровень судейства в РПЛ? У футбольного клуба «Динамо» на данный момент нет вопросов к уровню судейства, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что президент РФС Дюков довел до руководителей клубов премьер-лиги позицию федерации — достойная оплата труда позволяет предъявлять высокие требования.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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