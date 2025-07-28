Гафин — о возможном повышении зарплаты судьям РПЛ: «Это вполне оправданно»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном повышении заработной платы арбитрам РПЛ.

— Появилась информация, что РФС и боссы клубов РПЛ обсуждают возможное повышение заработной платы для арбитров.

— По моей информации, такая дискуссия ведется. И, на мой взгляд, это вполне оправданно, но это не вопрос, чтобы просто повысить условия. Это должно быть привязано к рейтингу качества их работы. Как нам уровень судейства в РПЛ? У футбольного клуба «Динамо» на данный момент нет вопросов к уровню судейства, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что президент РФС Дюков довел до руководителей клубов премьер-лиги позицию федерации — достойная оплата труда позволяет предъявлять высокие требования.