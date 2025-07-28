Мостовой — о возможном трансфере Мангаша в «Спортинг»: «А он играл? Не запомнился»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Рикарду Мангаша в «Спортинг».

«А он играл? Не запомнился. Его купили в том году, в этом уже продали, чем он мог запомниться?» — сказал Мостовой «СЭ».

27-летний португалец перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей за красно-белых и забил 3 гола.