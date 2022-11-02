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Сегодня, 14:25

Защитник «Динамо» Лаксальт заявил, что с удовольствием остался бы в России как можно дольше

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, как долго планирует играть в России.

«Повторюсь, мне здесь очень хорошо, и я бы с удовольствием остался в России как можно дольше. Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится, а, наоборот, будет сделано все возможное, чтобы ни для меня, ни для других людей в России не наступило время, когда мы бы почувствовали себя не в безопасности. Я нахожусь сейчас в таком же состоянии, как и любой русский человек», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Уругвайский футболист выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Лаксальт сыграл 9 матчей в составе московской команды и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/diego-laksalt-ya-by-s-udovolstviem-ostalsya-v-rossii-kak-mozhno-dolshe-1402053/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
1
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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