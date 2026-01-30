Защитник «Динамо» Рикардо: «Я и супруга приедем в Россию вместе с нашим ребенком, который недавно родился»

Защитник «Динамо» Давид Рикардо рассказал, что приедет в Россию вместе с супругой и ребенком.

«Скоро мы приедем в Россию вместе с нашим ребенком, который недавно родился, и увидим, как на самом деле готовы к жизни в местности, где температура опускается ниже нуля. Как и я, жена очень далека от холода. Если в моей жизни минимальная температура была +10, то моя жена жила минимум при +20 (смеется). Посмотрим. Думаю, ей будет еще сложнее привыкнуть к холоду, чем мне», — цитируют 23-летнего бразильца «Известия».

«Динамо» объявило о переходе защитника 21 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее футболист играл за бразильские команды «Ботафого», «Сеара» и «Флуминенсе».