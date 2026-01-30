Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему его дочь переехала из Канады обратно в Россию.

— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?

— Да.

— Сдаете?

— Нет, дочка живет.

— Она же в Америке.

— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!

— Что лучше?

— Да все! От работы и менталитета до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна была пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. А там, говорит, кругом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ») — ой, мама родная... Вспоминать не хочет!

— Давно в России?

— С 2019-го. Вышла замуж за русского парня.

— Кто по профессии?

— Химик. Как и муж.

— А сын?

— Банки, инвестиции, вклады. Окончил университет в Массачусетсе. Сейчас сам преподает. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?

— Да бросьте.

— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.

— Врачи хоть хорошие?

— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше.