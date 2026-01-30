Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»
Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему его дочь переехала из Канады обратно в Россию.
— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?
— Да.
— Сдаете?
— Нет, дочка живет.
— Она же в Америке.
— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!
— Что лучше?
— Да все! От работы и менталитета до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна была пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. А там, говорит, кругом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ») — ой, мама родная... Вспоминать не хочет!
— Давно в России?
— С 2019-го. Вышла замуж за русского парня.
— Кто по профессии?
— Химик. Как и муж.
— А сын?
— Банки, инвестиции, вклады. Окончил университет в Массачусетсе. Сейчас сам преподает. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?
— Да бросьте.
— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.
— Врачи хоть хорошие?
— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0