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30 января, 01:00

Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Сарычев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему его дочь переехала из Канады обратно в Россию.

— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?

— Да.

— Сдаете?

— Нет, дочка живет.

— Она же в Америке.

— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!

— Что лучше?

— Да все! От работы и менталитета до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна была пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. А там, говорит, кругом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ») — ой, мама родная... Вспоминать не хочет!

— Давно в России?

— С 2019-го. Вышла замуж за русского парня.

— Кто по профессии?

— Химик. Как и муж.

— А сын?

— Банки, инвестиции, вклады. Окончил университет в Массачусетсе. Сейчас сам преподает. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?

— Да бросьте.

— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.

— Врачи хоть хорошие?

— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Сарычев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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