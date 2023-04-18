Даса — о матче «Динамо» с «Зенитом»: «Надо будет выкладываться на все сто»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Покажем еще более хороший футбол, покажем, что мы можем победить соперника. Конечно, это один из самых сложных матчей в лиге. Надо будет играть с полной концентрацией и выкладываться на все сто», — сказал Даса «СЭ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).