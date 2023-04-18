Широков считает, что за второе и третье места в РПЛ будет упорная борьба

Бывший игрок сборной России Роман Широков предположил, кто из команд верхней части таблицы займет призовые места в чемпионате страны.

«Там сейчас все закрутилось. «Спартак» много очков растерял в начале, ЦСКА подтянулся. Еще «Динамо» на что-то претендует. За второе и третье места будет упорная борьба. ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. «Динамо» сейчас непонятно в каком состоянии. «Спартак» начал неплохо, обыграл «Локомотив» в Кубке России, но железнодорожники в чемпионате продолжают побеждать, а красно-белых лихорадит. Поэтому трудно отдать кому-то предпочтение», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Зенит» после 23 туров набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке с 46 очками идет «Ростов», на третьей — «Спартак» (45). Четвертое место занимает ЦСКА (44 очка), пятое — «Динамо» (39).