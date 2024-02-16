Защитник «Динамо» Бессмертный успешно перенес операцию после перелома ключицы

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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный успешно прооперирован, сообщает пресс-служба клуба. У игрока была сломана ключица.

11 февраля «Динамо» обыграло казахстанский «Елимай» (2:1) в товарищеском матче на турецком сборе. Во втором тайме футболист получил перелом ключицы.

Защитник вернется к тренировкам через две недели.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 32 очка.