«Зенит» U-16 сыграет с зарубежными командами на Кубке памяти Казаченка

«Зенит» U-16 сыграет против ровесников из зарубежных команд на Кубке памяти Казаченка, который состоится в мае 2024 года, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, соперниками юношеской команды «Зенита» станет команда из Греции, сборная Китая U-16, «Кайрат» U-16.

Международный турнир памяти Владимира Казаченка в 2024 году пройдет уже в 14-й раз.