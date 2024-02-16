Круговой отреагировал на исключение из заявки «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал информацию о том, что клуб не включил его в заявку на вторую половину текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сегодня, 16 февраля, стало известно, что «Зенит» исключил из заявки на сезон защитника.

«Еще увидимся. Наслаждайтесь жизнью», — написал Круговой в комментариях канала «#вЗенит» в социальных сетях.

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».