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16 февраля, 20:49

Круговой отреагировал на исключение из заявки «Зенита»

Виктория Кравченко
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Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал информацию о том, что клуб не включил его в заявку на вторую половину текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сегодня, 16 февраля, стало известно, что «Зенит» исключил из заявки на сезон защитника.

«Еще увидимся. Наслаждайтесь жизнью», — написал Круговой в комментариях канала «#вЗенит» в социальных сетях.

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

Данил Круговой
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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