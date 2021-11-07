Защитник «Динамо» Бальбуэна прокомментировал победу над «Краснодаром»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» прокомментировал минимальную победу над «Краснодаром» (1:0) в 14 туре РПЛ.
— Это была сложная игра для всех. С двух сторон были очень сильные команды. Но на домашнем стадионе мы боролись в каждой ситуации, чтобы победить. И к счастью, мы смогли это сделать.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 14 матчах. «Краснодар» идет на седьмой строчке с 21 очком в 14 играх.
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