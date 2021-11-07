Валерий Баринов назвал точный счет матча «Спартак» — «Локомотив»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от встречи против «Спартака» в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«В «Спартаке» сейчас настолько все нестабильно. Я думаю «Локомотив» победит. Чаще всего, когда я говорю одно, всегда выходит по-другому. Но думаю, что сегодня «Локомотив» выиграет со счетом 2:1», — сказал Баринов «СЭ».
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября. Начало игры в 19.00 (мск).
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