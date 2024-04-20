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Сегодня, 22:04

Защитник ЦСКА Роша извинился перед болельщиками за удаление в матче с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Бразильский футболист был удален с поля на 19-й минуте встречи за фол против полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Я приношу извинения болельщикам. Был игровой эпизод, наступил игроку Ахмата на ногу. Согласен ли с удалением? На усмотрении судьи. Я старался сыграть в мяч, а не в ногу. Прошу прощения у игрока «Ахмата». Возможно, если бы арбитр по-другому оценил эпизод... У меня не было злого умысла. Желаю игрокам нашей команды удачи в ближайшем матче«, — сказал Роша.

В сезоне-2023/24 Роша принял участие в 30 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Бразилец из-за дисквалификации пропустит перенесенную игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», которая состоится 25 апреля.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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