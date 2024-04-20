Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы доказали, что являемся командой, нас рано похоронили»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе клуба над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Мы доказали, что являемся командой, нас рано похоронили. Мы в команду верим. Будем биться до конца. Мы победим», — сказал Айдамиров.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА идет 5-м (37 очков).

25 апреля грозненский клуб сыграет дома против «Сочи».