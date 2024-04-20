Галактионов выложил мем с Сашей Белым после матча с «Рубином»: «Обожаю слышать ложь, когда знаю правду»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выложил в соцсетях мем с героем сериала «Бригада» Сашей Белым.

«Обожаю слушать ложь, когда знаю правду», — написано над кадром с героем сериала.

Мем с Сашей Белым. Фото Соцсети Михаила Галактионова, Соцсети

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. В следующем матче команда Галактионова на выезде сыграет с «Пари НН» в перенесенном 21-м туре РПЛ.