Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что День Победы является особенным в его семье

Футболист ЦСКА Матвей Лукин заявил, что важно гордиться теми, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ранее РФС организовал акцию «Бессмертный полк» на матчах FONBET Кубка России. В ходе нее российские игроки вышли на поле с портретами своих родственников, которые приняли участие в ВОВ.

«Конечно, 9 мая — серьезный праздник, мы должны ценить, гордиться людьми, которые защищали нашу Родину. У меня два прадеда были на этой войне. Особенное значение для нашей семьи имеет этот праздник. Очень приятно, что люди помнят, думаю, что никогда не забудут. Это очень важно», — приводит ТАСС слова Лукина.

Также защитник прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Конечно, победа в дерби — всегда хорошо, команда на хорошем ходу. В матче с «Зенитом» мы проиграли, но я думаю, что у нас все впереди. Разберем ошибки, пойдем только вперед. Мы идем от игры к игре, в каждом матче у нас максимальная задача — побеждать», — добавил он.

ЦСКА набрал 51 балл за 26 матчей и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.