Главный тренер «Зенита» Семак ожидает напряженной игры с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, считает ли он «Пари НН», с которым сине-бело-голубые сыграют в 27-м туре РПЛ, опасным соперником.

«Каждая команда решает свои задачи: у «Пари НН» — свои задачи, у нас — свои. Концовка чемпионата всегда напряженная. Каждая команда борется за положительный результат. Касаемо «Пари НН», естественно, мы это прекрасно понимаем. Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждет тоже, я думаю, напряженная игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Семака.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Команда из Санкт-Петербурга с 54 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая четыре балла лидирующему «Краснодару». Нижегородцы с 23 очками идут на 13-й строчке.