Дивеев о сейве Акинфеева ногой: «Сегодня я был будто в театре — сидел в первых рядах и видел, как он это сделал»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о чемпионской гонке после победы над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— О турнирных задачах не думаем. Двигаемся от игры к игре. Несколько раз это повторял. Думаю, была интересная игра как с нашей стороны, так и со стороны «Краснодара». Болельщикам и нам понравилось. Мы получили очень хорошие эмоции.

— Как тебе опыт игры без главного тренера?

— Как будто Николич был с нами на поле (Смеется). Мы все понимали. Был подсказ от тренерского штаба. Наверное, Марко передавал своим помощникам. Мы знали, что делать.

— Если сравнивать два момента, где спас Акинфеев, то какой круче?

— Сегодня я был как будто в театре — сидел в первых рядах и видел, как он это сделал. Это прям кайф! У Акинфеева большой опыт. И все мы понимаем, что он легенда клуба.

За два тура до окончания чемпионата России ЦСКА с 55 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (61), вторая строчка у «Зенита» (60).