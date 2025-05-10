Футбол
10 мая, 22:20

Дивеев о сейве Акинфеева ногой: «Сегодня я был будто в театре — сидел в первых рядах и видел, как он это сделал»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о чемпионской гонке после победы над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— О турнирных задачах не думаем. Двигаемся от игры к игре. Несколько раз это повторял. Думаю, была интересная игра как с нашей стороны, так и со стороны «Краснодара». Болельщикам и нам понравилось. Мы получили очень хорошие эмоции.

— Как тебе опыт игры без главного тренера?

— Как будто Николич был с нами на поле (Смеется). Мы все понимали. Был подсказ от тренерского штаба. Наверное, Марко передавал своим помощникам. Мы знали, что делать.

— Если сравнивать два момента, где спас Акинфеев, то какой круче?

— Сегодня я был как будто в театре — сидел в первых рядах и видел, как он это сделал. Это прям кайф! У Акинфеева большой опыт. И все мы понимаем, что он легенда клуба.

За два тура до окончания чемпионата России ЦСКА с 55 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (61), вторая строчка у «Зенита» (60).

Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
  • Alexey Ryabtsov

    Действительно силен Акинфеев,несмотря на помарки в разных играх.Опыт...колоссальный

    11.05.2025

  • Андрей

    Если во вратаря бить , то каждый вратарь молодец)

    11.05.2025

  • Wolpertinger

    Игоряша молодец, всегда с удовольствием наблюдаю его в воротах. Легенда просто! (хотя я болею за Зенит).

    11.05.2025

  • vvi432

    Прав Дивеев! Акинфеев и сечас выручает команду и придает уверенность в игре. Сегодня он в очередной раз сохранил ворота от неминуемого гола! Респект Игорю и одному и другому и всей команде ЦСКА. Дивеев прикрыл Кордобу.

    10.05.2025

    • ЦСКА впервые в истории начал календарный год без единого поражения в первых 10 матчах в РПЛ

    Смилянич: «Секрет успеха ЦСКА заключается в работе тренерского штаба и игроках, которые реализуют наши идеи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

