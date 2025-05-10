ЦСКА впервые в истории начал календарный год без единого поражения в первых 10 матчах в РПЛ

ЦСКА победил «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Московская команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ после возобновления сезона до десяти матчей: на счету армейцев семь побед и три ничьих.

Как сообщает Opta Sports, ЦСКА впервые в своей истории начал календарный год без единого поражения в первых 10 матчах в чемпионате России. В 2025-м красно-синие еще ни разу не уступали в счете и ни разу не пропускали больше гола за игру.

За два тура до окончания чемпионата армейцы с 55 очками занимают третье место в РПЛ.