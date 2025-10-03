Футбол
Сегодня, 16:57

Дивеев сравнил Жоао Виктора с Рошей: «Две противоположности»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру новичка армейцев Жоао Виктора, назвав два его преимущества по сравнению с бывшим футболистом армейцев Виктором Рошей.

«Жоао Виктор — очень скоростной. Давно не видел таких быстрых защитников, — приводит Legalbet слова Дивеева. — Мне очень комфортно с ним играть. Но Виктор совсем не похож на Рошу. Это два совершенно разных футболиста в плане техники, видения футбола и единоборств. Роша больше сверху снимал из-за роста и передачи мог неплохие из обороны отдавать, но не бежал. А Жоао очень быстро бежит. И к тому же очень цепкий в единоборствах. Поэтому они с Рошей — две противоположности».

Жоао Виктора стал игроком ЦСКА 20 августа, бразилец подписал контракт до июля 2029 года. В этом сезоне 27-летний защитник сыграл в 6 матчах.

Виллиан Роша покинул армейский клуб 12 августа и перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Источник: legalbet.ru
Виллиан Роша
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
«Динамо» оштрафовали на 50 тысяч рублей после игры с «Крыльями», «Ахмат» — на 10 за оскорбления в адрес Дзюбы

ЭСК: арбитр Иванов правильно не удалил Акинфеева и правильно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»
