Дивеев сравнил Жоао Виктора с Рошей: «Две противоположности»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру новичка армейцев Жоао Виктора, назвав два его преимущества по сравнению с бывшим футболистом армейцев Виктором Рошей.

«Жоао Виктор — очень скоростной. Давно не видел таких быстрых защитников, — приводит Legalbet слова Дивеева. — Мне очень комфортно с ним играть. Но Виктор совсем не похож на Рошу. Это два совершенно разных футболиста в плане техники, видения футбола и единоборств. Роша больше сверху снимал из-за роста и передачи мог неплохие из обороны отдавать, но не бежал. А Жоао очень быстро бежит. И к тому же очень цепкий в единоборствах. Поэтому они с Рошей — две противоположности».

Жоао Виктора стал игроком ЦСКА 20 августа, бразилец подписал контракт до июля 2029 года. В этом сезоне 27-летний защитник сыграл в 6 матчах.

Виллиан Роша покинул армейский клуб 12 августа и перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.