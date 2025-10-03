Футбол
Сегодня, 16:46

«Динамо» оштрафовали на 50 тысяч рублей после игры с «Крыльями», «Ахмат» — на 10 за оскорбления в адрес Дзюбы

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных мерах к клубам РПЛ после матчей 10-го тура.

«Крылья Советов» — «Динамо»:

«Задержка выхода команды «Динамо» из раздевалки на 4 минуты. Штраф 40 тысяч рублей. Карпин за выход из технической зоны — 10 тысяч», — сказал Григорьянц.

«Ахмат» — «Акрон»:

«На поле выбежали два несовершеннолетних человека. Задержаны и переданы в полицию. Штраф «Ахмату» 50 тысяч рублей. Болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы — штраф 10 тысяч», — добавил Григорьянц.

«Локомотив» — «Рубин»:

«Систематический выход за техзону Рахимова и старшего тренера. Штраф 30 тысяч», — сообщил Григорьянц.

Артем Дзюба
Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
