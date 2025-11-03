Дивеев о попытке похищения Мостового: «Я обалдел от новости»
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить, — цитирует Дивеева Sport24. — Мне интересно — что в голове у людей, которые это делают? По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.
Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам — просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти. Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.
Источник: Sport24
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|
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|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
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|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
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|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
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|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
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|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
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|Локомотив
|4
|0
|3
|1
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|3
|
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|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
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|4
|0
|2
|2
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|2
|
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|Акрон
|4
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16
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|4
|0
|1
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
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Ассистенты
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
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|1
|0
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