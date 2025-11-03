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«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 59-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста гостей Георгия Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры.

И арбитр, и его видеоассистенты Рафаэль Шафеев и Анатолий Жабченко определили, что нападающий заслуживал красной карточки за фол на Ираклии Манелове. Хотя контакт ноги игрока грозненцев с ногой соперника, который произошел двумя минутами ранее, выглядел совершенно случайным. Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.

На взгляд всех экспертов «СЭ», ВАР-вмешательство не требовалось, а итоговое решение рефери — чересчур строгое. У «Ахмата» есть возможность оспорить удаление своего футболиста, обратившись в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. А тот, в свою очередь запросит мнение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭКС). При соответствующем решении ЭСК красная карточка затем может быть отменена.

А на 25-й минуте этого же матча возникли основания для назначения пенальти в ворота «Ахмата». Когда в штрафной площади грозненцев произошел контакт левой руки Лечи Садулаева с головой Владислава Сауся. В этом чемпионате России судьи нередко квалифицировали такие действия как нарушение правил. Но в матче в Калининграде этого не случилось. Видеоассистенты в действия Абросимова не вмешались.

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ФК Ахмат
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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И К Ж
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 3 1 1
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