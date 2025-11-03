«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе

На 59-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста гостей Георгия Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры.

И арбитр, и его видеоассистенты Рафаэль Шафеев и Анатолий Жабченко определили, что нападающий заслуживал красной карточки за фол на Ираклии Манелове. Хотя контакт ноги игрока грозненцев с ногой соперника, который произошел двумя минутами ранее, выглядел совершенно случайным. Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.

На взгляд всех экспертов «СЭ», ВАР-вмешательство не требовалось, а итоговое решение рефери — чересчур строгое. У «Ахмата» есть возможность оспорить удаление своего футболиста, обратившись в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. А тот, в свою очередь запросит мнение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭКС). При соответствующем решении ЭСК красная карточка затем может быть отменена.

А на 25-й минуте этого же матча возникли основания для назначения пенальти в ворота «Ахмата». Когда в штрафной площади грозненцев произошел контакт левой руки Лечи Садулаева с головой Владислава Сауся. В этом чемпионате России судьи нередко квалифицировали такие действия как нарушение правил. Но в матче в Калининграде этого не случилось. Видеоассистенты в действия Абросимова не вмешались.