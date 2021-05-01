Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1) высказался об итогах встречи.

— Что думаете по игре?

— Доминировали оба тайма, были моменты. Они забили с одного удара, а мы свои моменты не реализовали, вот и всё.

— Как команда переживает серию без побед?

— Ничего страшного не произошло, все настраиваются дальше. Играем нормально, должны были выигрывать сегодня. Готовимся к «Краснодару».

— Есть ли у вас силы для более интенсивного футбола?

— Мы играли на седьмой день, было много сил. Сыграли хорошо. Может быть, были небольшие паузы, когда соперник контролировал мяч. Проблем не вижу. У нас осталось 2 игры, надо выходить и выигрывать их. Психологической усталости у нас нет.

— Что нового ощутили с приходом Олича?

— Мы больше контролируем мяч. Пока у Олича было мало времени, чтобы что-то глобально изменить. Мы знаем, как нам нужно играть, стараемся это показывать, — сказал Дивеев.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.

(Сергей Федоров)