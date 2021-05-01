Гендиректор «Уфы» Газизов ответил на вопрос о посте «Спартака» про башкирский мед
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на спор, который развернулся между «Спартаком» и ЦСКА в социальных сетях.
— На прошлой неделе ЦСКА и «Спартак» боролись в Twitter. ЦСКА в ответ «Спартаку» упомянул башкирский мед. Вас это не задело?
— Я не читаю чужие твиттеры, я читаю только свои, — сказал Газизов.
Администратор Twitter-аккаунта «Спартака» после победного матча против ЦСКА (1:0) опубликовал весьма старнный пост «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
Ответ ЦСКА не заставил себя ждать: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед в голову так вдарил?»
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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