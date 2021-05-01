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Гендиректор «Уфы» Газизов ответил на вопрос о посте «Спартака» про башкирский мед

19:12
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на спор, который развернулся между «Спартаком» и ЦСКА в социальных сетях.

— На прошлой неделе ЦСКА и «Спартак» боролись в Twitter. ЦСКА в ответ «Спартаку» упомянул башкирский мед. Вас это не задело?

— Я не читаю чужие твиттеры, я читаю только свои, — сказал Газизов.

Администратор Twitter-аккаунта «Спартака» после победного матча против ЦСКА (1:0) опубликовал весьма старнный пост «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

Ответ ЦСКА не заставил себя ждать: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед в голову так вдарил?»

(Артем Бухаев)

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