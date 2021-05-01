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Болельщики «Краснодара» попрощались с Бергом, Ари и Камболовым

19:10
Болельщики «Краснодара» попрощались с Бергом, Ари и Камболовым. Фото Екатерина Потапова, «СЭ»
Болельщики «Краснодара» попрощались с Бергом, Ари и Камболовым. Фото Екатерина Потапова, «СЭ»
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Перед матчем 28 тура Тинькофф Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Сочи» болельщики «Краснодара» растянули несколько баннеров, на которых они поблагодарили «за яркие эмоции» нападающих Маркуса Берга и Ари, а также полузащитника Руслана Камболова.

Трое этих футболистов покинут команду после окончания сезона.

(Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры