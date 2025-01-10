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10 января, 23:13

Дркушич: «В Сербии о работе Станковича в «Спартаке» говорят только хорошее»

Алина Савинова
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Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич рассказал, как в Сербии оценивают успехи Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Знаю, что «Спартак» выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со «Спартаком». Но он был хорошим тренером и в «Црвене Звезде», и в «Ференцвароше», и в «Сампдории». Так что о Станковиче говорят только хорошее», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Станкович стал главным тренером «Спартака» в мае 2024 года. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 матчей. На счету московской команды 37 очков.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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