Куэро: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ»

Форвард «Оренбурга» Джастин Куэро поделился мнением о борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

«Я, как и вся команда, постараюсь сделать все возможное, чтобы не вылететь и остаться в РПЛ, чтобы бороться за высокие цели. Это наша задача», — приводит слова Куэро «РБ Спорт».

После 18 туров «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.