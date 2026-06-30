Защитник Черов покинул «Факел»

Правый защитник Василий Черов покинул «Факел» после завершения срока действия контракта, сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Руководство «Факела» не стало активировать опцию о продлении контракта 30-летнего футболиста еще на год.

Черов выступал за воронежскую команду с 27 августа 2025 года. В сезоне-2025/26 он отдал 1 результативную передачу в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и вышел в РПЛ.