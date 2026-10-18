«Какой вратарь выйдет в дерби? Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!» Карседо — о разгромной победе «Спартака»
Карседо: «Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга»
— Трудно вспомнить, когда Спартак забивал три гола после угловых. Были ли это домашние заготовки? Как так получилось? — вопрос главному тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо.
— Мы много работали над стандартами. Как минимум дважды в неделю отрабатываем это. Сегодня, наверное, повезло больше, чем в других играх. Команда в целом создавала много моментов. Сегодня было много хорошего.
— Почему разбили связку Умярова и Литвинова в центре? Почему не вышел Ву?
— Ву играл два матча подряд. Пруцев пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Мы отслеживаем много факторов и принимаем решение по составу исходя из массы причин.
— Многие фанаты считают Виктора Параду лишним в команде. Как вам игра Виктора сегодня? Как проходит его адаптация?
— Я не согласен с таким мнением. Он является важной частью команды. Сегодня Парада сыграл очень хорошо, агрессивно. Давал много решений на фланге с участием Барко и Маркиньоса.
— Александр Гришин сказал, что, если »Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему надо обновить вратарскую позицию. Как вы оцените вратарей команды?
— Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга и поддерживаем. Знаем, чего можем достичь, и вместе идем к результату.
— Сегодняшний матч был идеальным?
— Это не был легкий матч, поверьте. Да, мы вышли вперед после стандартов, но простой встречу не назвал бы. »Рубин» не так давно имел долгую беспроигрышную серию. В РПЛ легких матчей не бывает. Мы провели хороший матч, почтили память Никиты Симоняна. Порадовали болельщиков. Сегодня они пойдут домой в хорошем настроении.
— Кто из вратарей будет играть в дерби?
— Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!
— Если »Спартаку» игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у вашей команды нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?
— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.
— Проанализировали ли вы игру в прошлом туре РПЛ против «Крыльев Советов»? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?
— Конечно, проанализировали. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оборонялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня было очень важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.
— Кристофер Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?
— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после прошедшей международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.
— «Спартак» пропускал во всех гостевых матчах. А сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?
— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы на все матчи настраиваемся одинаково.
— Оцените сегодня выход молодых игроков — Сорокина и Массалыги.
— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке-2». Был расстроен, что в матче с »Родиной» не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось.
Артига: «Убежден, что в следующих матчах команда будет умирать на поле»
— Команда давно не выигрывала. И по сегодняшней игре непонятно, за счет чего она могла бы выиграть. Готовы ли вы к увольнению? Возможно, сами готовы подать в отставку? — спросили главного тренера «Рубина» Франка Артигу.
— Убежден, что мы сможем исправить ситуацию. Нас ждут два важных матча против «Факела» и «Крыльев Советов». Это домашние игры, они будут для нас как финалы. Нужно показать реакцию, нужно отдать все силы. В турнирной таблице мы идем в плотной группе команд, где каждая игра многое меняет. Будущее «Рубина» определят ближайшие две встречи.
— Что у команды с вратарями? Мы видели кубковый матч против «Оренбурга», видели стандарты «Спартака» сегодня. Есть проблемы с игрой на выходах?
— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один после нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать таких моментов. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.
— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?
— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов Рубина приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за него.
— Вы сказали, что знаете, как исправлять ситуацию. Как именно? Может, запрете команду на базе?
— Будем готовиться, мы уже сидели на базе. Следующий матч — самый важный. Нам нужно вновь обрести те вещи, которые уже получались у нас в начале сезона. Надо вернуться к базовым настройкам.
— Франк, это провал. Хороший человек — это не профессия. Почему произошло падение уровня почти всех наших игроков? Чего вам не хватает как тренеру? В чем причина безвыигрышной серии? — задал вопрос представитель фан-сообщества «Рубина».
— Во-первых, хочу поблагодарить вас, болельщиков. За приезд в Москву и поддержку нашей команды. Во-вторых, хочу попросить прощения за этот матч, за прошлые... Убежден, что в следующих встречах команда будет умирать и отдавать все на поле ради вас. Вместе мы сможем взять шесть очков в следующих двух матчах и выйти из этой ситуации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1