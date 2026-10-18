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Спартак — Рубин 18 октября 2026: пресс-конференция Хуана Карседо и Франка Артиги после матча 11-го тура РПЛ

«Какой вратарь выйдет в дерби? Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!» Карседо — о разгромной победе «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Константин Белов
Корреспондент
Хуан Карседо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Рубина» после победы красно-белых — 4:0.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Рубин

Карседо: «Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга»

— Трудно вспомнить, когда Спартак забивал три гола после угловых. Были ли это домашние заготовки? Как так получилось? — вопрос главному тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо.

— Мы много работали над стандартами. Как минимум дважды в неделю отрабатываем это. Сегодня, наверное, повезло больше, чем в других играх. Команда в целом создавала много моментов. Сегодня было много хорошего.

— Почему разбили связку Умярова и Литвинова в центре? Почему не вышел Ву?

— Ву играл два матча подряд. Пруцев пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Мы отслеживаем много факторов и принимаем решение по составу исходя из массы причин.

— Многие фанаты считают Виктора Параду лишним в команде. Как вам игра Виктора сегодня? Как проходит его адаптация?

— Я не согласен с таким мнением. Он является важной частью команды. Сегодня Парада сыграл очень хорошо, агрессивно. Давал много решений на фланге с участием Барко и Маркиньоса.

— Александр Гришин сказал, что, если »Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему надо обновить вратарскую позицию. Как вы оцените вратарей команды?

— Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга и поддерживаем. Знаем, чего можем достичь, и вместе идем к результату.

— Сегодняшний матч был идеальным?

— Это не был легкий матч, поверьте. Да, мы вышли вперед после стандартов, но простой встречу не назвал бы. »Рубин» не так давно имел долгую беспроигрышную серию. В РПЛ легких матчей не бывает. Мы провели хороший матч, почтили память Никиты Симоняна. Порадовали болельщиков. Сегодня они пойдут домой в хорошем настроении.

— Кто из вратарей будет играть в дерби?

— Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!

— Если »Спартаку» игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у вашей команды нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?

— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 18&nbsp;октября.Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

— Проанализировали ли вы игру в прошлом туре РПЛ против «Крыльев Советов»? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?

— Конечно, проанализировали. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оборонялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня было очень важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.

— Кристофер Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?

— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после прошедшей международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.

«Спартак» пропускал во всех гостевых матчах. А сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?

— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы на все матчи настраиваемся одинаково.

— Оцените сегодня выход молодых игроков — Сорокина и Массалыги.

— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке-2». Был расстроен, что в матче с »Родиной» не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось.

Франк Артига.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Артига: «Убежден, что в следующих матчах команда будет умирать на поле»

— Команда давно не выигрывала. И по сегодняшней игре непонятно, за счет чего она могла бы выиграть. Готовы ли вы к увольнению? Возможно, сами готовы подать в отставку? — спросили главного тренера «Рубина» Франка Артигу.

— Убежден, что мы сможем исправить ситуацию. Нас ждут два важных матча против «Факела» и «Крыльев Советов». Это домашние игры, они будут для нас как финалы. Нужно показать реакцию, нужно отдать все силы. В турнирной таблице мы идем в плотной группе команд, где каждая игра многое меняет. Будущее «Рубина» определят ближайшие две встречи.

— Что у команды с вратарями? Мы видели кубковый матч против «Оренбурга», видели стандарты «Спартака» сегодня. Есть проблемы с игрой на выходах?

— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один после нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать таких моментов. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.

— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?

— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов Рубина приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за него.

Памятник Никите Симоняну у&nbsp;стадиона &laquo;Спартака&raquo;.Возле стадиона «Спартака» открыли памятник Никите Симоняну

— Вы сказали, что знаете, как исправлять ситуацию. Как именно? Может, запрете команду на базе?

— Будем готовиться, мы уже сидели на базе. Следующий матч — самый важный. Нам нужно вновь обрести те вещи, которые уже получались у нас в начале сезона. Надо вернуться к базовым настройкам.

— Франк, это провал. Хороший человек — это не профессия. Почему произошло падение уровня почти всех наших игроков? Чего вам не хватает как тренеру? В чем причина безвыигрышной серии? — задал вопрос представитель фан-сообщества «Рубина».

— Во-первых, хочу поблагодарить вас, болельщиков. За приезд в Москву и поддержку нашей команды. Во-вторых, хочу попросить прощения за этот матч, за прошлые... Убежден, что в следующих встречах команда будет умирать и отдавать все на поле ради вас. Вместе мы сможем взять шесть очков в следующих двух матчах и выйти из этой ситуации.

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Хуан Карлос Карседо
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Франк Артига
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Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

Тур сумасшедших концовок. Лидеры РПЛ подарили роскошное зрелище
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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