«Какой вратарь выйдет в дерби? Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!» Карседо — о разгромной победе «Спартака»

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Рубина» после победы красно-белых — 4:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)

Карседо: «Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга»

— Трудно вспомнить, когда Спартак забивал три гол а после угловых. Были ли это домашние заготовки? Как так получилось? — вопрос главному тренеру «Спартака» Х уану Карлосу Карседо.

— Мы много работали над стандартами. Как минимум дважды в неделю отрабатываем это. Сегодня, наверное, повезло больше, чем в других играх. Команда в целом создавала много моментов. Сегодня было много хорошего.

— Почему разбили связку Умярова и Литвинова в центре? Почему не вышел Ву?

— Ву играл два матча подряд. Пруцев пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Мы отслеживаем много факторов и принимаем решение по составу исходя из массы причин.

— Многие фанаты считают Виктора Параду лишним в команде. Как вам игра Виктора сегодня? Как проходит его адаптация?

— Я не согласен с таким мнением. Он является важной частью команды. Сегодня Парада сыграл очень хорошо, агрессивно. Давал много решений на фланге с участием Барко и Маркиньоса.

— Александр Гришин сказал, что, если » Спартак » хочет бороться за чемпионство, ему надо обновить вратарскую позицию. Как вы оцените вратарей команды?

— Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга и поддерживаем. Знаем, чего можем достичь, и вместе идем к результату.

— Сегодняшний матч был идеальным?

— Это не был легкий матч, поверьте. Да, мы вышли вперед после стандартов, но простой встречу не назвал бы. » Рубин » не так давно имел долгую беспроигрышную серию. В РПЛ легких матчей не бывает. Мы провели хороший матч, почтили память Никиты Симоняна. Порадовали болельщиков. Сегодня они пойдут домой в хорошем настроении.

— Кто из вратарей будет играть в дерби?

— Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!

— Если » Спартаку » игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у вашей команды нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?

— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.

— Проанализировали ли вы игру в прошлом туре РПЛ против «Крыльев Советов»? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?

— Конечно, п роанализировали. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оборонялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня было очень важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.

— Кристофер Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?

— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после прошедшей международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.

— « Спартак » пропускал во всех гостевых матчах. А сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?

— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы н а все матчи настраиваемся одинаково.

— Оцените сегодня выход молодых игроков — Сорокина и Массалыги.

— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке-2». Был расстроен, что в матче с » Родиной » не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось.

Франк Артига. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Артига: «Убежден, что в следующих матчах команда будет умирать на поле»

— Команда давно не выигрывала. И по сегодняшней игре непонятно, за сч е т чего она могла бы выиграть. Готовы ли вы к увольнению? Возможно, сами готовы подать в отставку? — спросили главного тренера «Рубина» Франка Артигу.

— Убежден, что мы сможем исправить ситуацию. Нас ждут два важных матча против «Факела» и «Крыльев Советов». Это домашние игры, они будут для нас как финалы. Нужно показать реакцию, нужно отдать все силы. В турнирной таблице мы идем в плотной группе команд, где каждая игра многое меняет. Будущее «Рубина» определят ближайшие две встречи.

— Что у команды с вратарями? Мы видели кубковый матч против «Оренбурга», видели стандарты «Спартака» сегодня. Есть проблемы с игрой на выходах?

— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один после нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать таких моментов. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.

— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?

— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов Рубина приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за него.

— Вы сказали, что знаете, как исправлять ситуацию. Как именно? Может, запрете команду на базе?

— Будем готовиться, мы уже сидели на базе. Следующий матч — самый важный. Нам нужно вновь обрести те вещи, которые уже получались у нас в начале сезона. Надо вернуться к базовым настройкам.

— Франк, это провал. Хороший человек — это не профессия. Почему произошло падение уровня почти всех наших игроков? Чего вам не хватает как тренеру? В чем причина безвыигрышной серии? — задал вопрос представитель фан-сообщества «Рубина» .