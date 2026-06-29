Мубарик покинул махачкалинское «Динамо» по окончании аренды

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе полузащитника Мехди Мубарика.

25-летний марокканец с лета 2026 года выступал за «Динамо» на правах аренды из «Аль-Айна».

В сезоне-2025/26 на счету футболиста 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.