Защитник "Арсенала" Кадири: "Не готов выступать за сборную России, поскольку люблю Гану"

Защитник "Арсенала" Абдул Кадири заявил, что не хочет выступать за сборную России, поскольку любит свою родную страну - Гану. 23-летний игрок добавил, что в целом не готов менять спортивное гражданство.

- Да, русские обращались ко мне с просьбой о натурализации, но я люблю Гану и хочу играть за эту сборную, - приводит слова Кадири Footballghana. - На одной из тренировок до меня дошел слух, что я якобы согласился выступать за Россию. Но я сказал нет, поскольку люблю Гану и не являюсь русским. Я не готов меня спортивное гражданство. Я родился в Гане, поэтому ничто не может заставить меня принять решение о смене национальности.

В текущем сезоне Кадири провел 22 матча за "Арсенал", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр