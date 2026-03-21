Защитник «Ахмата» Богосавац пришел в сознание на поле

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац пришел в сознание на поле после столкновения с соперником в матче 22-го тура чемпионата России с «Ростовом», информирует пресс-служба грозненской команды.

29-летнему сербу попали коленом в лицо. Футболиста увезли с поля на машине скорой помощи.

Защитник «Ахмата» Богосавац потерял сознание в матче с «Ростовом». Игроку попали коленом в лицо

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 13:45. Ахмат Арена (Грозный)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max