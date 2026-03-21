ЦСКА — «Динамо» Мх: Лукин и Лусиано выйдут с первых минут, Мойзес — вне заявки

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч 22-го тура РПЛ.

Защитник армейцев Матвей Лукин впервые после зимней паузы выйдет на поле с первых минут. Другой защитник красно-синих Мойзес не попал в заявку на игру. В четверг, 19 марта стало известно, что бразильца отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гайич, Кисляк, Кармо, Лусиано.

Запасные: Тороп, Баровский, Рейс, Виктор, Алвес, Руис, Бандикян, Мусаев, Попович, Воронов.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейнеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Запасные: Карабашев, Магомедов, Ахмедов, Шихалиев, Кагермазов, Зинович, Мешид, Ашуров, Воронин, Миро.

Матч ЦСКА — «Динамо» Мх пройдет в субботу, 21 марта и начнется в 16.00 (мск). Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, махачкалинцы идут на 12-й строчке с 21 очком.