Защитник «Спартака» Маслов может пропустить матч с «Ахматом»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Павла Маслова после повреждения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Павел работает по индивидуальной программе, его участие в матче с «Ахматом» под вопросом», — сказал Кулемин «СЭ».

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в 28 матчах за «Спартак».

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 мая в Грозном.

(Сергей Федоров)