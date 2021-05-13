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Защитник «Спартака» Маслов может пропустить матч с «Ахматом»

17:19
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Павла Маслова после повреждения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Павел работает по индивидуальной программе, его участие в матче с «Ахматом» под вопросом», — сказал Кулемин «СЭ».

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в 28 матчах за «Спартак».

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 мая в Грозном.

(Сергей Федоров)

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