Защитник «Спартака» Маслов может пропустить матч с «Ахматом»
17:19
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника Павла Маслова после повреждения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).
«Павел работает по индивидуальной программе, его участие в матче с «Ахматом» под вопросом», — сказал Кулемин «СЭ».
В нынешнем сезоне Маслов принял участие в 28 матчах за «Спартак».
Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 мая в Грозном.
(Сергей Федоров)
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