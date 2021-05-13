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Семак рассказал, что думает о лимите в чемпионате России

17:18
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите в чемпионате России.

«Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же там «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно. «Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности. Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона», — рассказал Семак в интервью GQ.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/sergej-semak-u-nas-net-bolshogo-prevoshodstva-nad-drugimi-rossijskim-klubami-my-prosto-prohodim-sezon-bolee-rovno

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