Семак рассказал, что думает о лимите в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите в чемпионате России.

«Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же там «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно. «Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности. Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона», — рассказал Семак в интервью GQ.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.