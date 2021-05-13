Агент: «Сочи» заинтересован в сохранении Новосельцева»
Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал «СЭ» о будущем игрока «Сочи».
«Продление контракта с «Сочи»? Новосельцев не против остаться в команде, — сказал Клюев «СЭ». — Насколько я знаю, тренерский штаб заинтересован в нем. Мы ждем конца сезона. Важно, где «Сочи» будет играть в следующем сезоне. От попадания в еврокубки многое зависит. Конкретика появится по завершению последней игры. Интерес к Новосельцеву? Да, обращаются по нему. Но для Новосельцева приоритет — это остаться в «Сочи».
Клюев также рассказал о процессе восстановления после травмы.
«Работа идет по плану, все должно быть нормально. Никаких осложнений, ничего нет. К новому сезону он точно подойдет в тонусе», — добавил Клюев.
Контракт Новосельцева с «Сочи» заканчивается летом 2021 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ.
(Артем Бухаев)
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