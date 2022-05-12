Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих любимых вратарях.

«Эдерсон, Алиссон нормальные. В России какой-то степени Акинфеев: большая фигура в нашем футболе. Хочется дойти до такого уровня: даже если совершаешь ошибку, критиковать берутся не тебя, а других. Такой вот заслуженный уровень всеобщего признания. При этом Игорь выручает много, вопросов нет. Кто еще в топе? Лещук. Нормально? Вообще нет такого вратаря, который бы импонировал на все сто процентов. И мне самому есть в чем прибавить», — приводит слова Лещука Sport24.

26-летний голкипер в текущем сезоне сыграл за «Динамо» восемь матчей во всех турнирах, пропустил два гола и шесть матчей отстоял на ноль.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 28 матчах. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая.