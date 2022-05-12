Литвинов заявил, что готов всю карьеру играть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что готов играть всю свою карьеру за красно-белых.

«Спартак» в моем сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов играть всю карьеру за «Спартак», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». В сезоне-2021/22 Литвинов сыграл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 37 очков в 28 матчах и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая.