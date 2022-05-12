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Литвинов заявил, что готов всю карьеру играть за «Спартак»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что готов играть всю свою карьеру за красно-белых.

«Спартак» в моем сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов играть всю карьеру за «Спартак», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». В сезоне-2021/22 Литвинов сыграл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 37 очков в 28 матчах и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-gotov-igrat-vsyu-kar-eru-za-spartak-klub-v-moem-serdtse/
Руслан Литвинов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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