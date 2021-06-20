Зарема Салихова ответила на вопрос, как Федун контролирует менеджмент «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала менеджмент клуба. Также она рассказала, как Федун контролирует руководство.

«Мне пишут: «Не раскачивайте лодку, поддержите команду и тренера!» Так как я люблю эту команду, ее не любит никто в этом менеджменте, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Сейчас было б минус Ларссон, зачехленный и не выкупленный Мозес, проданный Жиго и непродленный Джикия и Крал естественно.

Зато бегали б Кудряшов со Смольниковым. Если б не вся моя шумиха, им бы удалось это все провернуть втихаря. Нет там целей «чемпионство». Они сами в это не верят, посмотрите на их лица. Повторюсь, новый тренер ни при чем. Он уже есть, пусть работает на благо клуба, а не в личных интересах тех, кто его пригласил. Спрашивают: «А почему ЛА (Леонид Федун — Прим. «СЭ») это не видит?»

Он занимается ЛУКОЙЛом, климатом и другими проектами. Чтобы понять, что происходит в клубе, там надо жить и быть в теме 24/7. Пока был ДТ (Доменико Тедеско — Прим. «СЭ»), нам удавалось держать под контролем, он команду, я — клуб. Потом я осталась совершенно одна. Но я же девочка, ничего не понимаю в футболе. А у них все красиво с футбольной терминологией.

Один на вход на выход работает, другой в СМИ и через телеграм-каналы прикрывает, третий на пресс-конференциях выступает. Классно же».

Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом нового сезона. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.