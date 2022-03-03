Зарема Салихова объяснила, почему она с семьей не покинула Россию

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в авторской колонке для «СЭ» объяснила, почему она и ее семья остаются жить в России, несмотря на сложную ситуацию. А также назвала причину, по которой ни один легионер не покинул «Спартак».

«За последние дни мне неоднократно пришлось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» — один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба — «Сила в единстве», — написала Салихова.

В среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с тренерским штабом немецкого специалиста Даниэля Фарке. Позже агент бразильского защитника команды Кайо сообщил «СЭ», что клуб освободил всех иностранных футболистов команды до особого распоряжения.