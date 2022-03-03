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Сегодня, 16:36

Зарема Салихова объяснила, почему она с семьей не покинула Россию

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в авторской колонке для «СЭ» объяснила, почему она и ее семья остаются жить в России, несмотря на сложную ситуацию. А также назвала причину, по которой ни один легионер не покинул «Спартак».

«За последние дни мне неоднократно пришлось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» — один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба — «Сила в единстве», — написала Салихова.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

В среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с тренерским штабом немецкого специалиста Даниэля Фарке. Позже агент бразильского защитника команды Кайо сообщил «СЭ», что клуб освободил всех иностранных футболистов команды до особого распоряжения.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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